Un premier teaser pour le film live Ajin

C’est via son site officiel que l’adaptation live du film Ajin dévoile son premier teaser. Le métrage de Katsuyuki Motohiro (saga Bayside Shakedown) est toujours attendu pour le 30 septembre au Japon.

Ajin est un excellent seinen manga de Gamon Sakurai, disponible chez nous grâce à l’éditeur Glénat, avec 8 tomes parus à ce jour. Le casting voit notamment Takeru Satoh (Bakuman) interpréter Kei, Tetsuji Tamamiya (Jigen dans Lupin the Third) être Tosaki, Gô Ayano (Ushijima) pour le terrible Sato et Yuu Shirota pour son compère Koji.

Le film se montrera-t-il plus abouti que l’adaptation anime de chez Polygon Pictures ?

Résumé Glénat :

“Renversé par un camion en rentrant de l’école, le jeune Kei meurt sur le coup. Mais quelques instant plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule. Une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de mener des expériences scientifiques sur lui. Rapidement, il apprend qu’il n’est pas le seul être dans cette situation périlleuse, et qu’il semble être ce que certains nomment un “Ajin”. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus ni pourquoi ils existent. Mais les services spéciaux du gouvernement sont prêts à user de tous les moyens pour le découvrir, car rien à leurs yeux n’est plus danger”.

Source : Site Officiel