Yoshiyuki Tomino parle du prochain film Gundam G-Reco

Récemment invité du festival Romics à Rome, Yoshiyuki Tomino a livré quelque informations sur le développement actuel du film Gundam : Reconguista in G (G-Reco).

“Je ne devrais rien dire sur l’avancée actuel du projet, mais ce n’est rien de très important alors je peux quand même en parler. Nous essayons de produire un film d’1h40. Nous avons le feu vert pour en réaliser un deuxième mais à la condition que le premier marche très bien. C’est une réalité économique du marché qui me met en rogne. La production Toho m’a dit que même en cas de succès relatif à 1/20 de celui enregistré par your name., on ne fera rien.”

En marge de ces déclarations, l’artiste a fait plusieurs observations sur le marché anime et les œuvres ayant bien marché, en affirmant réfléchir à inclure des idées vues sur your name. ou encore Dans un recoin de ce monde. Non pas parce qu’il s’agit de hit, mais parce que ce sont des œuvres “qui s’approchent de la réalité”, a commenté le co-fondateur de Gundam, ajoutant avoir apprécié l’habilité de Makoto Shinkai sur sa façon d’introduire de la musique dans son dernier film.

Si Y. Tomino a avoué ne pas avoir apprécié le dernier Godzilla, peu convaincant sur le plan technique, le réalisateur a confirmé n’avoir aucune intention d’utiliser les techniques de rendu 3D CG.

Source : ANN