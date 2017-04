Le directeur artistique Shichiro Kobayashi de retour à Japan Expo

Pour fêter dignement les 100 ans de l’animation Japonaise, le festival Japan Expo -qui se déroulera du 6 au 9 juillet prochain- commence lentement mais sûrement à grossir sa liste d’invités. Ainsi, après le grand Masao Maruyama, c’est l’artiste Shichiro Kobayashi qui reviendra se joindre à la fête, après une première visite en 2016.

En tant que directeur artistique, un poste s’occupant des décors, Shichiro Kobayshi avance un cv long comme le bras, avec des expériences sur Goldorak, Ashita no Joe ou Dragon Ball. L’an passé d’ailleurs, le festival rendait hommage à sa formidable carrière.

Présentation

Shichiro KOBAYASHI est dessinateur, peintre et directeur artistique dans le domaine de l’animation. Artiste brillant, il rejoint en 1963 le studio Toei Dôga, qui deviendra Tôei Animation, célèbre pour avoir produit des programmes tels que Goldorak, Dragon Ball, ou plus récemment One Piece.

Cependant, Shichiro KOBAYASHI préfère rapidement se détacher de Toei et créer un studio indépendant : Kobayashi Productions. La structure, qui voit le jour en 1968, lui donne l’espace nécessaire pour s’exprimer et faire ses propres choix artistiques. La principale caractéristique de ce studio est d’être spécialisé dans la réalisation de décors à la main. Il devient dès lors directeur artistique pour de nombreuses œuvres marquantes de l’animation japonaise comme Ganba no bôken, L’Île aux trésors, Ashita no Joe 2, Le Château de Cagliostro, Cobra, Le Collège fou, fou, fou, Max et Compagnie, Berserk ou encore Rémi sans famille, pour ne citer que celles-là. Toutes ces œuvres emblématiques sont notamment reconnues pour leur ambiance unique, la qualité de leurs décors et des arrêts sur image, issus du travail exceptionnel de Shichiro KOBAYASHI. En 1986, il reçoit le 1er prix de la direction artistique au Grand prix de l’animation japonaise. Il est récompensé pour l’ensemble de son œuvre en 2009 au Tokyo International Anime Fair, et en 2011 par l’Agence pour les affaires culturelles avec le prix du mérite cinématographique.

Aujourd’hui, Shichiro KOBAYASHI se consacre à la peinture et crée des œuvres abstraites de grand format. Il se concentre aussi sur la transmission et le partage de son savoir-faire. Depuis 2008, il est professeur à l’Université de design de Kobe.