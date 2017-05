Dybex : visuel et infos pour la réédition de Gunbuster Vs Diebuster

En attendant de concrétiser le reste de son planning, Dybex donne des nouvelles de la réédition de grands classiques de l’animation japonaise. Ainsi, on apprend que l’offre concerne un coffret combo DVD/Blu-ray, et proposera quelques bonus. La date de sortie et le prix demeurent inconnus.

Concernant le contenu, l’objet se partagera les versions en 1 Blu-ray, 2 DVD et 1 DVD bonus. Ce dernier contiendra des interviews du staff et du cast d’une durée de 90 minutes. Enfin, seule la VOSTFR (5.1 DTS HD Master Audio) sera proposée.

GUNBUSTER Aim for the Top et DIEBUSTER, Aim for the Top 2 (190 min) sont deux productions marquantes de 2004 et 2006 du studio Gainax. Avec Haruhiko Mikimoto (chara-design), Hideaki Anno (réalisation) ou encore Yoshiyuki Sadamoto, Sushio et Toshiyuki Kubooka (animateurs), le spectacle est un régal pour les yeux et les oreilles.

Cette version est un remontage des OAV Gunbuster et Diebuster, présentés sous forme de long-métrage. Voilà pourquoi le terme de “fusion” est employé. L’éditeur Beez avait proposé une version assez proche, dans le contenu, en décembre 2008.

Source : Dybex