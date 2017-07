Nouvelle vidéo pour la série Saiyuki Reload Blast

C’est via son site officiel que l’anime Saiyuki Reload Blast dévoile une nouvelle vidéo. On y découvre notamment le thème de l’OP, move on! bara Michi, signé du groupe J-Rock, GRANRODEO (Bungô Stray Dogs).

Adaptant une nouvelle fois l’oeuvre de la mangaka Kazuya Minekura, Saiyuki Reload Blast commencera sa diffusion en juillet au Japon. Si nous retrouvons l’ensemble du casting des précédentes versions anime (ce qui était une base de son succès), l’animation est cette fois confiée au jeune studio Platinum Vision (Servamp), et non à Pierrot. Hideaki Nakano sera le réalisateur, avec l’animateur Youko Satô (GITS, Attack on Titans) au chara design.

Pour rappel, Sayuki Reload Blast (2 tomes) prend place au moment ou notre célèbre bande arrive enfin en Inde ! Production très largement perfectible sur le plan technique, l’adaptation de Sayuki avançait néanmoins une certain vie à l’écran, grâce à des personnages caractériels et moqueurs.

Source : ANN