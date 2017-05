Des infos sur Mirai, le nouveau film de Mamoru Hosoda

C’est grâce au magazine Variety que nous apprenons la nouvelle : Mamoru Hosoda (Le Garçon et la Bête, Summer Wars) prépare actuellement un nouveau film. Ce dernier est provisoirement baptisé Mirai. La production espère le livrer pour mai 2018.

Un premier synopsis est révélé : il mettra en scène le voyage dans le temps d’un petit garçon de 4 ans. Peu désireux de voir sa petite soeur naître, il voyagera dans le passé et fera la rencontre de sa maman et son grand-père alors plus jeunes. Une quête qui lui fera changer d’avis et l’aidera à devenir un bon grand frère.

En parallèle à ses informations, le réalisateur a confié au magazine qu’il existe un lien entre ses films : “La Traversée du Temps parle de la jeunesse, Summer Wars traite de la famille, Les Enfants Loups Ame & Yuki de la maternité, Le Garçon et la Bête de la paternité (et de la filiation). Mamoru Hosoda a poursuivit en expliquant que ce nouveau film s’inspire de sa propre expérience en tant que père, notant que Mirai (le prénom de la soeur) signifie “avenir”. Il estime que cette production sera plus proche de l’aspect dramatique de La Traversée du Temps ou Les Enfants Loups Ame & Yuki, et moins porté sur l’action comme Le Garçon et La Bête.

Source : ANN