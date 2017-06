Festival d’Annecy 2017 : jour 3

A Silent Voice

Si c’est ce bon vieux Goldorak/Grendizer qui est culte en France, le Japon est plus attaché à son grand frère Mazinger Z.

Dans sa version moderne à venir, les idéaux de justice du charismatique Koji Kabuto vont être cette fois confrontés à des problématiques contemporaines. Go Nagai le dit lui-même en conférence : les enjeux soulevés dans son oeuvre sont plus que jamais d’actualité.

Un Nagai qui approuve également le choix d’un graphisme mélangeant 2D traditionnelle pour les personnages et 3D cel shading pour les mecha, et ce malgré une certaine méfiance initiale sur le sujet, réserve qu’on continue pourtant de partager au vu des premiers extraits montrés. Si l’intégration est plutôt discrète pendant les scènes d’actions, elle s’avère plus voyante dans les plans contemplatifs. C’est toutefois un moindre mal face au dynamisme et au côté ouvertement too much, nekketsu à l’ancienne et profondément réjouissant de l’ensemble.

Quant à la date de sortie, rien d’officiel n’a été communiqué mais il a été annoncé que le film, qui a pour volonté de toucher un public plus large (comprendre occidental), devrait sortir en Europe avant le Japon. On peut se sentir gâtés.

Lou & l’île aux Sirènes