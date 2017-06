Gameplay, date de sortie et édition collector pour le jeu Little Witch Academia

Via une petite vidéo, le jeu vidéo Little Witch Academia : Toki no Mahō to Nana Fushigi ( Little Witch Academia : The Magic of Time and the Seven Wonders) dévoile pas mal d’infos. Ainsi, la date de sortie est bien confirmée au 10 novembre au Japon, et une édition collector est prévue, contenant CD Drama, une jolie box en édition limitée, blu-ray et art-book.

Le teaser montre aussi une petite séquence de jeu, pour un soft qui s’approche d’un RPG, voir d’un jeu d’action. Le studio Trigger a bien confirmé la production d’un segment anime pour le jeu. Aussi, quiconque pré-commandera le soft recevra un code pour télécharger un niveau bonus, Madō Senshi Guransharion. Ce dernier est directement tiré de l’épisode 18 de la série, introduisant un mecha dans l’anime.

À ce jour, aucune date de sortie en Europe n’a été confirmée.

Source : ANN