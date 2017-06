Infos et images sur l’épisode TV Special One Piece 20 ans

Pour fêter ses 20 ans, One Piece a prévu un joli épisode TV Special de près de deux heures ! La diffusion est programmé pour le 26 août au Japon.

Baptisé One Piece Episode of East Blue: Luffy to 4-nin no Nakama no Daibōken (Luffy and His 4 Crewmates’ Big Adventure), cet épisode mettra évidemment en scène la bande à Luffy puisqu’il s’agira d’un bon gros récap des premiers événements du manga d’Eichiirô Oda. Le tout sera proposé avec des séquences anime retravaillées comme le montre ces images.

Notez enfin qu’un nouvelle version de l’opening “We are” sera aussi proposée. Du côté du staff, c’est Takashi Otsuka (animateur sur Bakuman et Haikyu!!) qui mène le projet, sur un script de Tomohiro Nakayama et un chara-design de Masayuki Sato.

