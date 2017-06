Personnalité de la semaine : Hiromu Arakawa

Voilà plusieurs mois que ses fans rongeaient leur frein : Hiromu Arakawa sortira la semaine prochaine (le 5 juillet) de sa longue pause ! L’occasion rêvée de revenir sur le parcours d’une mangaka à part.

Dans la laiterie tenue par ses parents à Hokkaido, elle a gardé le sens du travail, résumé par la maxime « On n’a rien sans rien », et un amour immodéré des vaches, animal sous lequel elle aime se caricaturer. Une fois ses études terminées, en parallèle de son travail à la ferme, la jeune femme née en 1973 suit des cours de peinture à l’huile. Après des débuts hésitants en 1999, Arakawa (qui a masculinisé son prénom Hiromi en Hiromu pour son nom de plume) atteint le succès en 2001 avec Full Metal Alchemist, dont la thématique fondamentale d’échange équivalent dérive directement du pragmatisme de la mangaka.

Plutôt que capitaliser dans le shônen fantastique, Arakawa change son fusil d’épaule en 2006 avec Nobles paysans, docu-plaidoyer pour une agriculture incomprise par les habitants des mégalopoles nippones. Ce qui ne l’empêche pas de lancer la même année Hero Tales, manga de fantasy inspiré des légendes chinoises. Quand en 2007, elle donne naissance à son premier enfant, Hiromu Arakawa ne prend aucune pause maternité et continue ses trois séries en cours !

2011 marque un nouveau départ, avec Silver Spoon ou la vie au quotidien de lycéens agricoles, suivi deux ans plus tard de l’adaptation de la mythique saga de fantasy The heroic legend of Arslan. Plus personnellement, Arakawa, qui a grandi avec trois sœurs et un frère, est désormais mère de trois enfants. Une vraie famille nombreuse au Japon ! Malgré ses efforts, les agendas privés et publics de la mangaka finissent par se télescoper et elle se retrouve contrainte à prendre des pauses après tout bien méritées. Débuté en janvier 2016, ce long break avait été brièvement interrompu en septembre pour un épisode exceptionnel de Silver Spoon : autant dire que les retrouvailles sont particulièrement attendues !