Don’t Worry, Be Happy !, le shôjo Feel Good d’Akata pour la rentrée

En septembre, l’éditeur Akata sortira une comédie romantique de Kaori Hoshiya, Don’t Worry, Be Happy !. Le premier tome est prévu pour la fin du mois d’août en France.

Imaginée en 2015 et pré-publié dans le magazine Bessatsu Margaret (Shûeisha), cette série se conclura en 4 petits volumes. Akata précise que ‘Kaori Hoshiya apporte un soin particulier aux coiffures des personnages, mais également à leurs tenues vestimentaires. Par ailleurs, chaque couverture reprend un lieu “emblématique” de l’école : les escaliers, le toit, la salle de classe, le couloir. D’une certaine manière, on peut dire que Don’t worry, Be Happy !, c’est un peu le “shôjo scolaire” par excellence“. On aura la réponse bientôt !

Résumé Akata:

“Depuis que son père les a quittées, laissant derrière lui de lourdes dettes, Anzu vit seule avec sa mère… dans la pauvreté. Aussi, son rêve est simple : réussir dans la vie, si possible en gagnant un bon salaire ! La première étape pour ça, c’est bien évidemment de réussir sa vie scolaire, et quoi de mieux sur son C.V. que d’être présidente du bureau des élèves ? La jeune lycéenne, bien qu’en première année, se présente aux élections des délégués, mais va très vite déchanter : détrônée par le populaire Seiji, elle ne devient que vice-présidente. Pire que tout, elle découvre que les autres membres du conseil ne sont là que pour des raisons complètement futiles. La popularité et l’apparence sont-ils les premiers critères pour réussir dans la vie ?! Blasée, Anzu réalise que le chemin vers le succès est encore long… Mais pas le temps de tergiverser : déjà, il faut préparer l’année scolaire pour le bien de tous ses camarades !”

Source : Akata