La 4e saison de Sailor Moon (Crystal) sera proposée en deux films d’animation !

C’est sur le site internet officiel de la franchise que Sailor Moon annonce l’arrivée de sa 4e saison sous la forme de deux longs-métrages d’animation !

Si nous n’avons pas encore de dates programmés concernant les films, ces derniers recouvreront l’arc Dead Moon du manga de Naoko Takeuchi. Aussi, nous retrouveront Chiaki Kon à la réalisation, elle qui s’est distingué sur la 3e saison. En France, l’anime Sailor Moon Crystal fut proposé en DVD et Blu-ray chez Kazé. Pour rappel, c’est en 2012 que Tôei Animation a lancé la production de Sailor Moon Crytal, un reboot plus fidèle au manga comparé à la production des années 90. Elle compte 26 + 13 épisodes, et n’a pas manqué de faire naître de vifs débats parmi les fans de la saga.

Résumé Kazé:

“Fidèle au manga d’origine Sailor Moon, la nouvelle série Sailor Moon Crystal reprend les aventures de Usagi Tsukino, alias Sailor Moon, la jolie guerrière en uniforme.

L’histoire débute à Tokyo lorsque Usagi, collégienne maladroite et un peu pleurnicheuse de 14 ans, découvre qu’elle est en réalité Sailor Moon, une justicière dotée de pouvoirs magiques. Sa mission : retrouver le légendaire Cristal d’Argent et protéger la princesse du Royaume de la Lune. Elle est finalement rejointe par quatre autres adolescentes, Sailor Mercure, Sailor Mars, Sailor Jupiter et Sailor Venus, qui l’aident dans son combat contre les forces du mal.Les démons du Royaume des Ténèbres et la Reine Beryl tentent en effet de s’emparer du Cristal d’Argent par tous les moyens et mettent en danger les habitants de la Terre.

Usagi tombe sous le charme de Mamoru Chiba, un mystérieux homme masqué qui veille sur elle et la sauve de plusieurs situations bien périlleuses.

Au prochain clair de Lune, l’amour sera-t-il au rendez-vous ?”

