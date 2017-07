Le studio Trigger annonce 3 nouveaux anime !

Les annonces du Studio Trigger étaient guettées de près lors de cet Anime Expo. Ainsi, ce sont trois projets qui sont dévoilés, avec un visuel pour certains ! Le premier est une création originale baptisée DARLING in the FRANKXX. a Il s’agira d’une co-production avec A-1 Pictures . Le staff complet devrait être révélé un peu plus tard dans la semaine, mais Hiroyuki Shimizu sera de la partie et il a révélé que les fans “seraient choqués” par les noms qui y figurent !

.

Le second projet est Superhuman Samurai Syber Squad Gridman (photo de gauche). Ce sera une nouvelle fois une collaboration, avec Tsubaraya Production (Ultraman), dirigée par Akira Amemiya (Inferno Cop, Ninja Slayer). L’idée serait de mêler tokusatsu, live-action et anime. L’autre projet, Promare, est aussi une pure création originale imaginée avec XFlag (Monster Strike) depuis 4 ans. Hiroyuki Imaishi sera le réalisateur, avec Kazuki Nakashima au scénario et une équipe très proche des staff ayant donné vie à Kill la Kill et Gurenn Lagann. L’illustration que vous voyez est notamment signée du mecha-designer Shigeto Koyama (Hirune Hime).

On a hâte d’en savoir plus !

Source : ANN