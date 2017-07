Hideaki Anno voulait encore voir Hayao Miyazaki à l’oeuvre

À l’occasion d’un event pour la présentation du film Mary and The Witch’s Flower, le magicien Hideaki Anno, en compagnie de Nobuo Kaakami (responsable du studio Deho, Direction Artistique) et Yoshiaki Nishimura (producteur du film) est brièvement revenu sur la nouvelle pause prise par Hayao Miyazaki dans sa retraite.

Sourire aux lèvres, H. Anno a avoué qu’il n’en espérait pas moins (de voir le réalisateur de retour). N. Kawakami a poursuivit : ” Le studio Ghibli continue de produire, c’est ce que j’espérais”.

Enfin, les discussions ont ensuite porté sur la qualité du film du studio Ponoc, attendu le 8 juillet au Japon et réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Cela concernait surtout la direction artistique (les décors). Hideaki Anno a apprécié, mais y est allé de sa petite expertise, suggérant que H. Yonebayashi aurait pu faire un peu plus (sur le rendu). Pour autant, il estime le réalisateur promis à un bel avenir, et voit ce film comme une étape importante de sa carrière.

Source : ANN