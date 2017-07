Personnalité de la semaine : Junji Ito

Voilà déjà trente ans qu’il fait frissonner les Japonais ! Pour fêter ce jubilé, une des œuvres de Junji Ito sera adaptée en anime… Mais laquelle ? Retour sur la carrière d’un pilier du manga d’horreur.

Né en 1963, Junji Ito grandit entouré par les dessins de sa sœur aînée et les mangas de Kazuo Umezu. En parallèle de ses études de prothésiste dentaire, Ito dessine logiquement des mangas d’horreur, dont le suspense psychologique et les mutations corporelles (inspirés par l’auteur de La femme serpent et L’école emportée) qu’il agrémente d’un dessin élégant et féminin (merci la frangine). Le mélange conquiert le public, et Ito laisse de côté les quenottes pour les crayons.

Tout comme H.P. Lovecraft, le mangaka favorise les histoires courtes où le quotidien des héros, Japonais banals, se teinte de plus en plus de surnaturel jusqu’à un climax à perdre la raison. Cheveux et corps se tordent en tous sens dans Spirale, Tomié est une serial-killer immortelle sous ses airs de lycéenne parfaite, des êtres aquatiques prennent contrôle de la Terre dans Gyo… Année après année, Ito devient un incontournable de l’horreur raffinée, au point d’inspirer les cinéastes qui adaptent à tour de bras sa bibliographie – Tomié a donné naissance à toute une saga !

L’animation, en revanche, semble bouder l’œuvre prolifique du génie de l’effroi, qui est pourtant capable de s’adapter : n’a-t-il pas publié des relectures flippantes de Pokémon à la demande de Nintendo ? Mais tout va peut-être changer grâce au projet d’adaptation animée qui vient d’être annoncée pour célébrer les 30 ans de carrière d’Ito ! Si le succès est au rendez-vous, ne doutons pas que les producteurs sauront rattraper leur retard… et ils auront de la matière !