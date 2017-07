L’adaptation anime de Fastest Finger First chez Crunchyroll

La série Fatest Finger First est déjà disponible en simulcast chez Crunchyroll. Un nouvel épisode sera ajouté chaque mercredi à 21h30.

Adapté par TMS (Conan) et dirigé par Masaharu Kakiwaki (assistant réalisateur sur Conan), Fatest Finger First ( Nana Maru San Batsu ou 7 Right, 3 Wrong) est à l’origine un manga d’Iqura Sugimoto, que nous avons connu en France avec le seinen SF Variante ou Summer Wars. La série contiendra 12 épisodes et voit son scénario être supervisé par Yuuko Kakihara (orange).

Résumé Crunchyroll:

“Shiki Koshiyama n’aurait jamais pensé être invité au championnat du plus grand quiz interlycée ! Lui qui déteste être l’objet de tous les regards frémit à l’idée même d’y participer. De plus, il ne se sent pas à la hauteur quand il observe sa camarade de classe, Mari Fukami, qui appuie sur le buzzer avant même que la question ne soit terminée. C’est en l’observant et avec l’aide des membres de son club de quiz qu’il va se préparer à cette grande épreuve”.

Source : Crunchyroll