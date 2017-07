Boruto : le prochain anime se dévoile en image

C’est via son site internet que l’anime Boruto a dévoilé un visuel de son prochain anime. Baptisé Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring, ce prélude au film Boruto : Naruto le film sera diffusé en août au Japon.

Issu d’un manga de Masashi Kishimoto (édité en version Tonkôbon en août 2015 et réunissant 10 chapitres), le projet n’a pas encore donné toutes les indications sur son format (nombre d’épisode, durée), ni révélé les noms potentiels du staff. L’histoire, elle, prend place 5 ans après la dernière Grande Guerre et ce centrera sur Sasuke et sa fille Sarada.

