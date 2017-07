Death Note sur Netflix : plus d’infos + nouveaux visuels

Nous pouvons dès à présent communiquer plus d’informations sur le film :

– Le film a été tourné entre Seattle et des studios à Vancouver. L’action se déroule à Seattle de manière reconnaissable.

– Le réalisateur insiste sur le fait que le film est avant tout une relecture du manga et en aucun cas une adaptation littérale. Les scénaristes avaient carte blanche pour réécrire l’histoire.

– Misa Amane s’appelle Mia Sutton dans cette version et Light Yagami est renommé Light Turner.

– La relation entre Light et Mia est différente de celle du manga et Mia a plus de caractère et d’importance.

– Mia n’a pas de Shinigami.

– Ryuk a bénéficié de CGI mais est bien incarné par un acteur en costume. Le doublage de sa voix est assuré par Willem Dafoe.

– À la différence du manga, L est armé. Il appartient à une organisation secrète de détectives.

– Dans cette version, le Death Note est un livre qui aurait accompagné et forgé l’histoire de l’humanité. Il contient des écritures de différentes langues et de différentes époques.

– Petit easter egg : dans la décoration de la chambre de Light, on peut y voir des mangas de Takeshi Obata.

AnimeLand ayant eu la chance d’assister au tournage l’année dernière, plus d’infos à venir dans le numéro 217 !

Note : Le tournage étant encore en cours lors de notre visite, certaines informations sont toutefois à prendre avec des pincettes en attendant le cut final.