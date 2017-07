L’anime Tenshi no 3P déjà disponible chez Crunchyroll

Japan Expo ou pas, pas le temps de souffler chez Crunchyroll ! La plateforme de simulcast prévient que la diffusion de Tenshi no 3P a déjà commencé depuis ce lundi.

Adaptée du light novel de Sagu Aoyama édité par Kadokawa depuis 2012, cette série est réalisée par Shinsuke Yanagi (Ro-Kyu-Bu!) et produite par le studio Project No.9 (Kenka Banchô Otome – Girl Beats Boys). Dans notre dernier numéro d’AnimeLand, le bilan éco sur les simulcast rappelait que les séries traitant de musiques ne connaissaient pas un franc succès. Il sera donc intéressant d’évaluer le scoring de Tenshi no 3P.

Résumé Crunchyroll :

“Kyô Mekui a dû arrêter le lycée à cause d’un traumatisme qu’il a subi. Il passe tout son temps à créer de la musique en secret grâce à un logiciel de synthèse vocale. Un jour, il reçoit un e-mail de la part de trois filles qui sont encore en primaire : l’émotive Jun « Jun-tan » Gotô, l’énergique Nozomi « Zomi » Momijidani et l’endormie Sora « Kû » Kaneshiro. Elles forment toutes les trois un groupe de musique et proposent à Kyô de les aider à faire évoluer leur style…”

Source : ANN