L’anime The Seven Deadly Sins en Blu-ray et DVD chez Kana

Déjà révélée lors du dernier Japan Expo, l’annonce est officielle : la version anime de The Seven Deadly Sins arrivera bien en Blu-ray et DVD chez Kana Video. La sortie est prévue pour la fin de l’année.

En revanche, il faudra patienter pour en savoir plus sur les éditions proposées et la précision de leurs contenus. Réalisée par Tensai Okamura (Wolf’s Rain) et A-1 Pictures, cette série adapte le manga éponyme du talentueux Nakaba Suzuki, proposé chez nous par Pika. Voilà de quoi patienter un peu avant l’arrivée de la saison 2 !

Résumé Kana:

“Dans le royaume de Liones, les Chevaliers Sacrés, des soldats aux pouvoirs terrifiants au service de la couronne, viennent de trahir et renverser le roi. Elizabeth Liones, la troisième fille du roi, réussit à s’enfuir et part chercher de l’aide. Son seul espoir est la compagnie des Seven Deadly Sins, un groupe de sept anciens Chevaliers Sacrés surpuissants, recherchés depuis dix ans pour un crime qu’ils n’ont pas commis : l’assassinat du général en chef des Chevaliers Sacrés.

Elizabeth arrive un jour dans une taverne, le Boar Hat, et rencontre le tenancier, un jeune garçon nommé Méliodas, et Hawk, son cochon loquace. Mais, surprise, le garçon se trouve être l’ancien chef des Seven Deadly Sins, le dragon de la Colère. À eux deux, ils vont partir à la recherche des six autres Deadly Sins et tenter de défaire les Chevaliers Sacrés.”

Source : Kana