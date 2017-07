TBT : Un collège fou fou fou

Ah, les vacances, la fin de l’année scolaire ! Quelle agréable sensation ! Pourtant, il y a trente ans, c’est l’amertume qui prédominait, quand les élèves les plus frapadingues de l’histoire ont pris leur congé…

Difficile d’étudier sereinement quand le Kimengumi (Club des joyeux loufoques en VF) est dans les parages. Autour de Rei, leur leader sans sourcil, le musclé et poilu Gô, le pervers Kiyoshi, le glouton Jin et l’efféminé Dai font les 400 coups dans leur établissement scolaire… et en dehors. La folie de ces adolescents n’a aucune limite, comme le constatent leurs amies Yui et Chie, embarquées bien malgré elles dans ces aventures picaresques.

L’univers de Kimengumi, le mangaka Motoei Shinazawa l’avait déjà développé dans un premier manga entre 1980 et 1982, où ses héros étaient en dernière année de primaire. En 1982, en les faisant entrer dans le grand bain du collège, son humour débilitant rempli de jeux de mot et de SD atteint la consécration : 20 volumes seront publiés jusqu’en 1987, et une série TV de 88 épisodes débute en octobre 1985, qui nous parviendra sous le titre franchouillard Un collège fou fou fou.

Si la série et la BD se sont toute deux terminées en 1987, l’univers Kimengumi a repris du poil de la bête avec le nouveau millénaire ! Une première tentative de retour a fait long feu en 2000, et le mangaka s’est résolu à quitter Shueisha pour le giron de Square Enix, où il a pu ajouter trois tomes supplémentaires à sa saga, ses héros étant désormais lycéens…