Emission sur Miyazaki : France Inter interview Gersende Bollut et Olivier Fallaix

Le 19 juillet dernier, France Inter ouvrait son antenne à l’animation japonaise, et plus précisément Hayao Miyazaki. Le long d’une émission de près d’une heure, le journaliste Frederick Sigrist a fait hommage au grand animateur japonais avec l’aide, entre autres, de Gersende Bollut et Olivier Fallaix.

Si Olivier Fallaix est un nom bien connu pour avoir été rédacteur en chef d’AnimeLand et plus récemment pour faire partie de Crunchyroll, Gersende Bollut est quant à lui un expert du studio Ghibli et journaliste participant régulièrement au magazine AnimeLand. Il a co-écrit Miyazaki l’enchanteur (éditions Amalthée) et a participé à l’écriture de notre mook Ghibli : les artisans du rêve, publié chez Ynnis Editions.

Depuis Le tombeau des lucioles jusqu’à son dernier film Le vent se lève, découvrez ou redécouvrez Hayao Miyazaki et ses oeuvres avec des experts !

Réécoutez l’émission ici