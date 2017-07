Hachette lance une collection DVD de Goldorak

Après de nouvelles éditions DVD et Blu-ray (et un parcours du combattant), Goldorak revient dans une collection DVD relancée par Hachette et présentée sous forme de fascicules.

Pour le lancement de cette offre, le numéro 1 sera proposé au prix d’1.50 euros. On y retrouvera 4 épisode de la série dans une version non-censurée, VF et VOSTFR, + le box de rangement collector devant accueillir le reste des boîtiers DVD. Si le prix du premier numéro (19 au total) est donné, et qu’il est possible de s’abonner, aucun prix des numéro suivant n’est précisé.

Chaque fascicule contiendra un résumé des épisodes, mais aussi un poster. Pour toute personne s’abonnant, plusieurs cadeau sont prévus, en plus d’un numéro offert. Notez que le booklet collector compte 22 pages

Découvrir l’offre

On se souvient qu’il y a un eu plus de deux ans, Goldorak avait fait l’objet d’une telle collection en version test dans les kiosque. L’enquête a pris du temps, mais l’essai est enfin transformé.

Source : Hachette Collection