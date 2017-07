Paris Loves Anime : les films The Irregular et Nanoha programmés en août

Après plusieurs semaines d’arrêts, les soirées Paris Loves Anime vont reprendre avec une double séances : les films The Irregular at Magic High School (Gekijōban Mahouka Koukou no Rettousei: Hoshi o Yobu Shōjo) et Nanoha (Mahō Shōjo Ririkaru Nanoha Reflection) seront projetés le 26 août prochain, dès 18h, au cinéma Le Grand Rex de Paris.

.

Cliquez pour réserver vos billets

Les films seront proposés en VOSTFR, avec The Irregular à 18h, et Nanoha à 20h. Pour l’instant, nous ne savons pas si des produits dérivés seront en vente, comme cela pouvait être le cas dans les précédentes éditions (avec L’Attaque des Titans notamment).

Pour The Irregular, c’est le studio 8-bit (Infinite Stratos) – et non Madhouse – qui sera en charge de ce long-métrage avec Risako Yoshida qui revient à la manœuvre après s’être occupé de plusieurs storyboard sur le format TV. Taku Iwasaki continue de s’occuper des OST. Rouages essentiels, l’auteur du roman Tsutomu Satou et l’illustrateur Kana Ishida (chara-designer sur Aquarion Evol) restent à l’écriture, au chara-design et à la direction de l’animation. Au Japon, Mahouka Koukou no Rettousei compte 21 volumes sortis depuis 2008.

Pour Nanoha, il s’agira du 3e film de la saga, toujours chez Seven Arcs Pictures. C’est Takayuki Hamana (Prince of Tennis) qui est à la réalisation.

The Irregular:

“Plusieurs années ont passé depuis leurs débuts dans cet établissement. Tatsuya et sa petite soeur Miyukji entâment leur dernière année à l’école de magie. Les jumeaux et leurs amis se rendent une villa privée sur l’île d’Ogasawara.

Ils font soudain la rencontre d’une étrange jeune fille appelée Kokoa. Alors qu’ils apprennent que cette dernière s’est en fait échappée d’une base navale, elle fait part de son dernier souhait à Tatsuya”.

Résumé Nanoha :

“La planète Eltria se meurt. Un couple de chercheurs persiste cependant à y vivre en compagnie de leurs deux filles, Amitie et Kirie, convaincus qu’ils trouveront un remède pour sauver leur monde.Cependant, le père des deux jeunes filles finit par tomber malade, mettant ainsi fin à leur rêve. Kirie et son amie d’enfance se rendent alors dans un monde alternatif pour quérir de l’aide.

Une fois parvenues au Japon, à notre époque, elles font une découverte qui pourrait garantir la sauvegarde d’Eltria”.

Source : @Anime