Makoto Shinkai accusé de plagiat sur your name.

C’est une vidéo pour le moins étonnante. Une internaute, Ms. Rachel, assure, vidéo en mains, que Makoto Shinkai avait chipé quelques idées de mises en scène pour son film your name.. Ainsi, la vidéo présente le storyboard de your name. (droite) avec deux séquences issues de Niji-Iro Hotaru ~Eien no Natsu Yasumi et La Traversée du Temps, de Mamoru Hosoda.

Si La Traversée du Temps est un métrage bien connu, ce n’est pas le cas de Niji-Iro Hotaru Eien no Natsu Yasumi. Ce film de 2012 est réalisé par Konosuke Uda, storyboarder important de la saga One Piece, et Toei Animation. On précisera que la séquence tirée de your name. est signé du grand Hiroyuki Okiura (Jin-Roh), tandis que celle de Niji est de Ryô Onishi.

La similitude est assez frappante, même si Konosuke Uda a dédramatisé l’idée sur Twitter, estimant que tout n’était pas identique (timeline, décors…). On peut aussi noter que les animateurs peuvent être inconsciemment inspirés par ce qu’il ont vu et observé ci – et là.

À la vue de cette vidéo, chacun aura sa petite idée…

Source : ANN