Le spin-off Vigilante My Hero Academia Illegals arrive en France en septembre !

Suite à l’important succès de My Hero Academia, le spin-off Academia Ilegals sera lui aussi édité chez Ki-oon. La sortie du premier tome est prévue pour le 7 septembre.

Ce spin-off, publié au Japon en 2016 chez Shueisha, réuni 6 mains : la supervision de l’auteur Kohei Horikoshi, mais aussi le scénariste Hideyuki Furuhashi et les dessins de Betten Court. Ce dernier montre d’ailleurs une certains aisance pour reprendre les personnages de K. Horikoshi. Un trait que le public français a déjà pu voir sur Girlfriend, série éditée chez Delcourt.

Résumé Ki-oon :

“Être héros est un vrai métier. Il y a des règles à respecter, et il n’est pas donné à tout le monde d’être officiellement accrédité. Pourtant, certains décident de jouer hors limites et de se battre pour la justice… sans aucune qualification ! On les appelle des justiciers et, aux yeux de la loi, ils ne valent pas mieux que les vilains !

Koichi, un jeune étudiant fan d’All Might, le plus puissant des héros, appartient à cette catégorie. Il utilise son pouvoir de glissade pour rendre service autour de lui : ramasser les ordures, aider les les passants à faire leurs courses… Ça part d’un bon sentiment et, pourtant, ses activités sont illégales dès lors qu’il utilise son alter sans autorisation sur la voie publique. Son sens de la justice l’amène à former une équipe improbable avec un grand costaud amateur de bagarres et une jeune chanteuse avide de gloire… À eux trois, ils se lancent à l’attaque d’un trafic de drogue aux effets destructeurs. Mais là où les héros agissent en respectant la loi, pour les justiciers, une seule devise : la fin justifie les moyens !

Redécouvrez l’univers de “My Hero Academia” sous un nouvel angle, celui des héros hors-la-loi ! Le thème des justiciers est récurrent dans les comics américains ; il ne manquait plus qu’un manga pour le mettre en valeur. Suivez ces justiciers qui ont choisi de devenir hors-la-loi pour lutter contre le mal ! “