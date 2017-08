Staff, casting et visuel pour l’anime King’s Game

Suite à l’annonce d’une adaptation anime du manga King’s Game, la production a livré quelques infos sur le staff concerné, en même temps qu’une première image. Pour rappel, la diffusion commencera en octobre au Japon.

Premier enseignement, c’est le studio Seven (Strange+) qui sera en charge de produire l’animation. La série sera dirigée par l’animateur Noriyoshi Sasaki qui continue s on parcours de réalisateur après Ojisan to Marshmallow. Pour adapter les personnages d’Hitori Renda, c’est Yôsuke Itô qui s’y colle. Il avait déjà accompagné N.Sasaki sur My Wife is the Student Council President.

Enfin, l’ensemble du casting a été donné, avec notamment :

Mamoru Miyano – Nobuaki Kanazawa



Yui Horie – Natsuko Honda



M.A.O – Chiemi Honda



Pile – Ria Iwamura



Yusuke Sasaki – Kenta Akamatsu



Shinnosuke Tachibana – Naoya Hashimoto



Akari Uehara – Riona Matsumoto



Mais aussi :

Source : ANN