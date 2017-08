TBT : One Piece

Le 22 juillet 1997, il y a vingt ans, débutait le titre qui allait bouleverser à jamais l’industrie du manga en explosant tous les records préalables. Un titre toujours d’actualité, One Piece.

L’élève a dépassé le maître. Fan absolu de Toriyama, Eiichirô Oda a digéré non seulement le graphisme, mais surtout l’humour débridé du dessinateur de Dragon Ball ! La galerie de bras cassés composant l’équipage de Luffy, pirate bien décidé à retrouver le mythique trésor caché « One Piece », ne dépareillerait pas dans le village Penguin de Dr Slump. Et que dire des pouvoirs fournis par les fruits du démon : s’ils impliquent tous le même handicap (consommez-en un, vous coulerez à pic une fois dans l’eau), leur loufoquerie est sans appel, de l’élasticité de Luffy aux crottes de nez explosives de Mr5.

Manga le plus vendu de tous les temps, One Piece s’est imposé comme un phénomène de société à l’échelle mondiale, simultanément à Naruto et Bleach. Mais, contrairement à ses camarades, le manga d’Eiichirô Oda, a dépassé les vingt ans de parution quasi-ininterrompue ! Un Japonais ayant commencé la série à 10 ans peut désormais la suivre avec son fils, exploit dont peu de shônen peuvent se vanter (comme Jojo’s Bizarre Adventure). Cette longévité s’explique grâce à l’univers cohérent posé par Oda dès les débuts : l’auteur peut changer d’ambiance à chaque voyage/exploration de ses héros, empêchant ainsi la lassitude de s’installer.

Une série TV lancée en 1999 (toujours en cours, elle a franchi les 800 épisodes), douze films annuels entre 2000 et 2012 rejoints par un treizième, Gold, en 2016… la franchise se décline avec succès en animation pour le plus grand plaisir des fans occidentaux. Au Japon, One Piece est omniprésent, jusqu’à avoir son propre parc d’attractions au sein de la Tokyo Tower ! Il ne reste plus qu’un challenge à accomplir : terminer en beauté. Eiichirô Oda a déjà en tête la fin de son épopée, qu’il estime à une centaine de tomes au final. Le dernier volume étant le 86, elle se fait de plus en plus proche, mais les nombreux spin-off seront là pour prolonger l’aventure…