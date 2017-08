Pika fête les 20 ans de GTO avec des rééditions et une nouveauté

Série importante du paysage manga en France, GTO de Toru Fujisawa est aussi une valeur sûre de la maison Pika. Pour fêter dignement les 20 ans de ce titre de grande qualité, Pika proposera à partr du 6 septembre prochain une nouvelle édition de GTO, Young GTO, ainsi que la sortie de Bad Company.

Concernant GTO (1997), la série revient en série simple (25 tomes). Les 4 premiers seront disponibles au prix de 3 euros jusqu’au 31 août 2018. Après cette date, ils passeront à 6.95 euros comme les autres volumes de la série. Pour Young GTO (1991), les aventures du jeune Onizuka sont rééditées en volume double au prix de 10.90 euros Elle comptera 15 volumes.

Enfin, vraie nouveauté, le one-shot GTO Bad Company qui retrace les origines de l’Onibaku Combi sera quant à lui disponible (7.50 euros), à la même date, tout comme le 7e tome de GTO Paradise Lost . Notons au passage que les traductions d’époque sont conservées.

Pour terminer, voilà un cadeau assez sympathique concocté par Pika :pour l’achat de deux mangas de l’univers GTO, vous pourrez recevoir un shikishi collector 20 ans avec cette grande gueule qu’est Ekichi.

Résumé GTO:

“Ancien voyou, chef de gang, Eikichi Onizuka décide un jour de devenir prof. Sa motivation : les jeunes étudiantes du lycée où il compte travailler ! Car tout le monde le sait, les jeunes filles adorent les profs et feraient n’importe quoi pour entrer dans leurs bonnes grâces ! Mais notre professeur n’est pas au bout de ses surprises : son arrivée dans le lycée de ses rêves tient plus du cauchemar, et les jeunes étudiants face à lui tiennent plus de la grosse brute que de la jeune fille en fleur ! Ses ennuis ne font que commencer !”.

Résumé Young GTO:

“Jeune caïd au grand coeur , Eikichi Onizuka, est toujours prêt à se battre aux côtés de son inséparable ami, Ryuji Danma. Véritables terreurs, les deux dolescents ont un surnom, l’Onibaku Combi, et ils laissent sur le carreau tous ceux qui osent les défier ou tentent de conquérir leur territoire. Bastons sanglantes et règlement de comptes à répétition rythment les nombreux volumes de cette saga bourrée aux hormones ! Mais la violence affichée ici n’est jamais gratuite, et c’est du rapport de forces que naît le respect !”.

Source : Pika