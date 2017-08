L’anime Violet Evergarden sera diffusé sur Netflix

On l’a souvent dit ici, Violet Evergarden est l’un des anime les plus attendus du moment. Cette magnifique promesse technique de Kyoto Animation fait un pas de plus vers sa diffusion puisque l’on apprend que l’anime est programmé pour rejoindre le catalogue Netflix en 2018.

Basé sur les travaux de l’écrivaine Kana Akatsuki et illustrés par Akiko Takase, Violet Evergarden vient gonlfer les rangs déjà ambitieux de Netflix. Le premier épisode a été diffusé en avant-première mondial lors du festival américain Anime Japan. Pour accompagner cette annonce, de nouveaux visuels ont été livré, avec Benedict et Cattleya, joués par Kouki Uchiyama et Aya Endo.

