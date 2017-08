Le manga Minuscule sera adapté en anime

Publié en France chez l’éditeur Komikku, le manga Minuscule (Hakumei to mikochi) de Kashiki Takuto va avoir droit à une adaptation anime.

L’annonce, récente, ne s’accompagne que de peu de précisions concernant la production. On apprend donc que le studio Lerche (Re:Hamatora) sera aux commande de ce titre comptant 5 volumes depuis son lancement chez Kadokawa en 2011. Enfin, précision importante vu l’oeuvre d’origine, c’est le studio Kusanagi (Bungô Stray Dogs) qui s’occupera de la direction artistique. Fondée en 1990, cette maison a récemment été rachetée par Cygames.

Résumé Komikku:

“Hakumei et Mikochi mesurent 9 centimètres et vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d’arbre, se déplacent à dos de scarabée et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier… C’est fou tout ce qu’on peut réaliser quand on n’est pas plus haut que trois pommes ! Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien !

Minuscule c’est mine de rien un manga pas comme les autres.

Pas comme les autres car il ne s’agit déjà pas de teenager à qui il arrive des trucs improbables. Ce n’est pas non plus une histoire à dormir debout ou encore des gens avec des pouvoirs ou capacités bizarre.

C’est ni plus ni moins que de mignonnes histoires faites pour ravir les jeunes lecteurs. C’est un manga qui ne cherche pas à faire grandir trop vite ses lecteurs. Un manga fait pour les jeunes qui leurs montrent qu’on peut encore s’émerveiller des petites choses de la vie et que pour cela il suffit juste de regarder la vie d’une façon autre qu’avec des combats, des robots et autres”.

Source : ANN