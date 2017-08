Une adaptation anime pour Shingeki no Kyojin: Lost Girls

C’est à l’occasion de la sortie des tomes 24, 25 et 26 de L’Attaque des Titans au Japon que 3 OAD seront distribués avec. Trois épisodes qui adapteront le récit Lost Girls, roman de Seko Hiroshi.

Les trois tomes sortiront le 8 décembre, le 9 avril 2018 et le 9 août 2018. Egalement portée en manga par Ryosuke Fuji (et disponible en 2 tomes chez nous via Pika), cette histoire se centre sur les personnages de Mikasa et Annie. Pour l’heure, aucune information n’a filtré sur le staff ou le studio en charge de l’adaptation.

“Attack on Titan: Lost Girls” spin-off to have three OADs; bundled w/ the following manga volumes: https://t.co/FGHx1wbSgDpic.twitter.com/F0uRjYwQS0 — moetron | pKjd (@pKjd) 7 août 2017

Résumé Pika:

“Il y a plus d’un siècle, les Hommes vivaient en paix. Mais, un jour l’Humanité a été presque entièrement décimée par des êtres gigantesques, les Titans. Personne ne sait d’où ils viennent ! Une chose est sûre, ils semblent animés par un unique but : dévorer les humains, un par un ! Depuis, les derniers rescapés ont bâti une place forte, une cité cernée de hautes murailles au sein de laquelle vivent leurs descendants. Ignorants tout du monde extérieur, ils se pensent au moins à l’abri des Titans ! Mais leurs vies basculent le jour où surgit un Titan colossal…”.

Source : Meotron Pkjd