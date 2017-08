Des infos sur l’anime original Toji no Miko (Gokumi)

Toji no Miko (ou The Shrine Maiden Swordwielders) est une production originale du studio Gokumi. La livraison est attendue pour janvier 2018.

Fondé en 2010, le studio Gokumi est une structure récente que l’on a pu découvrir avec A-Channel (2011) ou plus récemment Tsuredure Children. Ce nouvel anime nous invite à suivre les missions de jeunes collégiennes (voir plus bas) devant conjuguer études et vie d’exorcistes. Armées de leur épées, elles font partie d’une unité spéciale de la police et doivent éradiquer le mal. Aussi, apparaît en ligne de mire un grand tournoi réunissant les meilleures bretteuse issues des différentes écoles.

La série est réalisée par Koudai Kakimoto (Cyborg 009 Call of Justice). On retrouve le trait de Yoshinori Shizuma (Light Novel Grimoire of Zero) au main design des personnages. Notez enfin que la société Genco (concernée par la production de SAO) produit l’anime.



Kaede Hondo – Kanami Etō,



Saori Ōnishi – Hiyori Jūjō



Azumi Waki – Mai Yanase,



Hina Kino – Sayaka Itomi



Risae Matsuda – Kaoru Mashiko



Eri Suzuki – Ellen Kohagura



Yumi Uchiyama – Maki Shidō



M.A.O – Suzuka Konohana



Mai Fuchigami – Yomi Satsuki



Inori Minase – Yume Tsubakuro



Asami Seto -Yukari Origami (chef de la section de police)

