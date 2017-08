Trailer pour le nouvel anime de L’Odyssée de Kino

La nouvelle version de L’Odyssée de Kino (Kino no Tabi – the Beautiful World- the Animated Series) se dévoile via un premier trailer montrant le célèbre Kino sur sa légendaire moto Hermès. La diffusion est prévue pour octobre.

Après la superbe version anime de 2003 signée Genko et A.C.G.T, le roman de Keiichi Sigasawa avance doucement vers sa nouvelle adaptation, la diffusion étant prévue pour octobre au Japon. La production a aussi dévoilé le casting complet (et différent par rapport à 2003) de l’anime :

Côté production, c’est le studio Lerche (Scum’s Wish) qui est à la baguette. C’est Tomohisa Taguchi (Persona 4 The Golden Animation) qui sera à la direction, avec Yukie Sugawara (Overlord) pour gérer le script et Ryoko Amisaki (Dogoronpa) au chara-design.

Résumé Kazé (éditeur de la 1ere série) :

“Parcourir des contrées inconnues. Ne s’installer nulle part. Telle est la vie de Kino et d’Hermès, sa moto ! Aventurière d’un nouveau genre, Kino n’obéit qu’à une seule règle: ne pas rester plus de trois jours dans un même endroit. Quand le génie du réalisateur de Lain, rencontre celui du scénariste de Perfect Blue pour adapter un best seller du roman japonais, cela donne une épopée onirique dont la portée philosophique n’est pas sans laisser penser à celle du petit prince”.

Source : ANN