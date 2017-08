Dark Goddess, un shônen mystique chez Pika

Après Tokkô Zero, c’est un autre manga scénarisé par Toru Fujisawa (GT.O) que Pika nous présente aujourd’hui, Dark Goddess. La série s’est finie en 3 tomes, et le premier volume arrive le 20 septembre chez nous.

Si Toru Fujusawa se charge du scénario, les dessins sont assurés par Hirokazu Ochiai, déjà vu en France chez Soleil avec Happy Project!. La série Dark Goddess a été publiée simultanément en japonais, chinois et anglais de mai 2014 à décembre 2015 sous le nom de Eyami no Kami – The Plague Princess, sur l’application Manga Box de DeNA, par Kodansha.

Résumé Pika:

“Fils d’un prêtre bouddhiste, Nagare Sôunji est un lycéen qui passe ses journées à ne rien faire. Il préfère laisser son prodige de frère exorciser les mauvais esprits et s’occuper du temple avec son père. Mais le jour où il rencontre Anjo, une étrange et belle jeune femme qui prétend être une déesse, sa vie bascule… La fonction cachée du temple, le passé ensanglanté des deux frères, tout ressurgit quand des êtres des ténèbres arrivent à se frayer un passage vers le monde des humains après mille ans de réclusion. Seuls Nagare et Anjo semblent pouvoir se dresser contre cette force maléfique ! Mais ce pacte avec une déesse ténébreuse n’est-il pas pire que le Mal à affronter ?”.

Source : Pika

Acheter Dark Goddess sur Amazon.fr : Dark Goddess – tome 1