Personnalité de la semaine : Mitsuru Adachi

Ni shônen, ni shôjo, Mitsuru Adachi a réussi l’exploit d’éviter les catégories éditoriales pour forger son propre style. Mais à être si personnelle, son œuvre cumule les gimmicks graphiques qui confondent l’auteur lui-même !

Base-ball et romance sont les deux ingrédients qui constituent la majeure partie de l’œuvre de Mitsuru Adachi. Né en 1951, le dessinateur fait ses débuts dans les années 70, cumulant les histoires courtes pour les magazines shônen et shôjo de Shôgakukan. Il navigue entre les deux genres avec la même aisance sur ses premières séries : Nine, pur shônen, se focalise sur l’action du base-ball, Hiatari Ryôko (Une vie nouvelle) sur la romance naissante entre ses héros adolescents.

Touch (Théo ou la batte de la victoire) atteint le parfait équilibre : entre le cancre Tatsuya et l’irréprochable Kazuya, tous pensent savoir à l’avance qui se mariera avec Minami, voisine née le même jour que les jumeaux. Tout bascule quand Kazuya meurt fauché par un camion : pour accomplir le vœu du défunt, Tatsuya mènera-t-il l’équipe de base-ball en finale du tournoi lycéen national ? Et pourra-t-il obtenir le cœur de Minami ? Le Japon obtiendra la réponse au bout de 26 tomes vendus à plus de 100 millions d’exemplaires.

Parue entre 1981 et 1986, l’œuvre qui fédère une génération entière (tous sexes confondus) fait d’Adachi un pilier du Shônen Sunday. Il y publie ses œuvres qui, toujours, mêlent émois adolescents et sport : boxe (Katsu) et natation (Rough) apportent quelques variations mais le base-ball prédomine (H2, Q&A, Cross Game, Mix…). Ses personnages, aux oreilles en anse, semblent d’ailleurs tous se ressembler d’une œuvre à l’autre, le mangaka faisant le parallèle avec une troupe théâtrale récurrente interprétant ses tranches de vie imaginaires. Shôgakukan propose ainsi sur son site un quiz pour différencier les personnages issus de treize séries : Adachi lui-même n’a fait que 76 % ! Si jamais vous battez ce score, l’artiste vous conseille de vous coucher et lever tôt, et de manger plus de légumes…