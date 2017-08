Lou et l’île aux Sirènes : date et lieux des avant-premières

Le superbe film de Masaaki Yuasa, Lou et l’île aux Sirènes, profite de plusieurs avants-premières en France. Si certaines des séances sont déjà passées, il en reste un bon petit paquet dans tout le pays avant sa sortie officielle en salle. En voici la liste :

Cette création originale de Masaaki Yuasa (Mind Game) narre la rencontre entre un lycéen passionnée de musique mais perturbée par le divorce de ses parents, et une drôle sirène. Pour porter ce projet, Reiko Yoshida (Tamako Market) accompagne M. Yuasa au script. La direction de l’animation et le chara-design seront assurés par Nobutake Ito (Ping Pong, Samurai Champloo), un fidèle collaborateur, tandis qu’Eunyong Choi sera productrice sur ce projet. Aussi, le réalisateur a fait appel à deux talents ayant oeuvré sur Garo, Abel Gongora et Juan Manuel Laguna pour les animation Flash. Enfin, c’est Takatsugu Muramatsu (When Marnie was There) qui est en charge des compositions musicales.

Source : Eurozoom