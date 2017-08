Seven Deadly Sins : Fin du spin-off Ban & Elaine

Personnages importants du manga The Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, Ban et Elaine avaient eu droit à un spin-off. Aujourd’hui, on apprend que le magazine Shonen Edge (Kodansha) livrera les derniers chapitres de cette histoire en septembre prochain.

Basé sur le roman de Mamoru Iwasa, le manga de Yô Kogikuji – The Seven Deadly Sins : Seven Days ~The Thief and the Holy Girl- se terminera donc en 2 tomes. Il s’inscrit comme un véritable spin-off de Nanatsu no Taizai en racontant l’histoire de Ban et Elaine, un couple mortellement lié.

Publié par Pika (22 tomes en France) et profitant de chiffre de vente satisfaisant, The Seven Deadly Sins a aussi accueilli plusieurs titres dérivés chez l’éditeur, comme les histoires courtes de Nakaba Suzuki ou le roman Seven Wish. On peut donc caresser l’espoir de voir l’histoire de Ban et Elaine débarquer chez nous !

Source : ANN