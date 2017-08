L’exposition de figurines Tamashii Nation en septembre à Paris

Du 15 au 17 septembre prochain, au Bastille Center Designer (74, boulevard Richard Lenoir 75011 Paris), se tiendra l’Exposition Tamashii Nation. Il s’agit d’une tournée mondiale (Sao Paulo, Hong-Kong, New-York, Osaka, Mexico, Shanghai) d’une exposition inédite de figurines à l’occasion du 10e anniversaire de la marque Tamashii Nation. L’entrée est gratuite.

À cette occasion, le public pourra découvrir 9 pièces uniques qui vous sont détaillées ici, accompagnées de leur prix et d’un visuel. N’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de la marque pour découvrir d’autres objets et suivre son actualité !

.

La liste des objets présentés :

S.H.Figuarts SON GOKOU KAIOHKEN (72.50 euros) – Version avec peinture spéciale de Son Goku tirée de l’épisode mythique de Dragonball. Comprend l’effet aura rouge.

THE ROBOTSPIRITS MS-06 ZAKUⅡMASS PRODUCTIO MODEL ver. A.N.I.M.E. ~Real Type Color Prix: (82 euros) – Zaku avec couleurs d’origine produit grâce à la dernière technologie A.N.I.M.E séries. Il retranscrit l’émotion des premiers Gundam.

SUPER ROBOT CHOGOKIN SHIN MAZINGER Z Gold (139,95 euros) – Deux nuances différentes d’or ont été utilisées pour créer ce Shin Mazinger doré. Comprend le gigantesque God Scrander.

SAINT CLOTH MYTH Goddess Athena (150 euros) – Tiré de Saint Seya – Chapitre d’Hadès – Épisode Elysion – Déesse Athena vêtue de l’habit des dieux (édition couleur originale). Le design évoque une scène mémorable de l’anime.

SAINT CLOTH MYTH APPENDIX GOLD CLOTH OBJECT ARIES WORLD TOUR. (13,50 euros le set) par pièce Lot d’armures Saint Seya dorées miniatures avec le logo 10 ans Tamashii Nations sur le socle.

S.H.Figuarts BODY-KUN WORLD TOUR (54,90 euros) – Body Kun édition spéciale 10 ans de TAMASHII NATIONS BODY avec le logo du World Tour sur la silhouette noir fumée

S.H.Figuarts BODY-CHAN WORLD TOUR (54,90 euros) – Body Chan édition spéciale 10 ans de TAMASHII NATIONS avec le logo du World Tour sur la silhouette noir fumé.

TAMASHIISTAGE WORLD TOUR (22,50 euros) – Édition spéciale 10 ans du TAMASHII STAGE avec le logo du World Tour sur le socle

DARUMA CLUB WORLD TOUR (15 euros) – Daruma Club édition spéciale World Tour. Exclusivement disponible sur le Tamashii Nations World Tour (le Daruma est un figure traditionnelle japonaise porte bonheur)

Présentation de Tamashii Naion :

En mars 2008 la marque TAMASHII NATIONS voit le jour et réunit sous un même nom les meilleures marques de jouets de BANDAI. Tamashii signifie “âme” en japonais ; la marque est construite à partir d’une âme, d’un ADN créatif et se trouve nourrie par la passion de créer des produits incroyables, cool et amusants. Pour chaque produit TAMASHII NATIONS, on peut être sur que les équipes ont travaillé corps et âme pour arriver à ce résultat. TAMASHII NATIONS est une marque qui cherche sans cesse à évoluer afin de toujours offrir quelque chose de différent, de nouveau et de surprenant. La marque est reconnue pour la qualité et le design de ses produits et devient rapidement un incontournable du milieu des figurines de collections. Les produits de TAMASHII NATIONS sont créés au Japon et distribués dans plus de 20 pays. TAMASHII NATIONS est l’une des seules marques à proposer des figurines articulées moulées sous pression. Cette pratique permet de donner une sensation de poids et d’enrichir l’expérience tactile. TAMASHII NATIONS prête un soin particulier à maintenir un excellent équilibre entre les proportions du personnage tout en optimisant l’articulation de la figurine. Le positionnement précis et délicat de ces articulations permet de recréer des séquences d’action intenses et des poses iconiques.

Source : Games of Com