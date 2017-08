Nouveau trailer pour l’anime Inuyashiki (MAPPA)

L’adaptation anime du manga Last Hero Inuyashiki (Hiroya Oku) révèle, sur son site internet, un petit trailer de 45 secondes.

Une séquence qu nous permet d’apprécier le visuel d’ensemble mais aussi de découvrir une partie du thème de l’opening, “My Hero”, joué par MAN WITH A MISSION.

C’est Keiichi Satô (réalisateur de Tiger & Bunny) et Naoyuki Onda (chara-design et responsable de l’animation sur Gantz, l’autre oeuvre d’Hiroya Oku) qui mèneront cette adaptation. Après s’être côtoyés très récemment sur l’excellent Shingeki no Bahamut, les deux hommes de talent devraient de nouveau nous régaler au sein d’un studio qui ne déçoit jamais, MAPPA. Enfin, ce sera Hiroshi Seko qui s’occupera de bien mener le script. L’artiste est connu pour son travail sur Ajin mais aussi Kabaneri of the Iron Fortress.

En attendant le film live de 2018, la série anime est donc programmée pour octobre 2017. Gardez donc un oeil sur le site officiel du projet ! Pour rappel, le manga est disponible chez nous via l’éditeur Ki-oon et compte actuellement 7 tomes. La série se conclura en 10 volumes.

Résumé Ki-oon :

“À 58 ans, Ichiro Inuyashiki est loin d’être un modèle pour ses enfants. Vieux avant l’âge, méprisé de tous, il a vécu toute sa vie en employé de bureau minable et n’a pour toute amie que sa chienne Hanako. Comme si cela ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale lors d’un examen de routine… C’en est trop pour le pauvre vieillard. Alors qu’il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît… et c’est l’impact !

À son réveil, étendu dans l’herbe, Inuyashiki n’est plus le même. Il a été transformé en cyborg surpuissant, libre de faire ce qu’il veut de ses nouveaux pouvoirs, le meilleur comme le pire. Et il n’est pas le seul dans ce cas…”.

Source : ANN