Personnalité de la semaine : Koré Yamazaki

Faire partie des meilleures ventes en librairie ? Kore Yamazaki ne l’avait jamais envisagé, elle qui ne pensait même pas à une carrière professionnelle de mangaka ! Pourtant, The Ancient Magus’ Bride a tout pour devenir un incontournable…

Lectrice frénétique des sagas classiques de la fantasy, la jeune Kore Yamazaki est en effet plutôt attirée par le métier de romancière. Dotée d’un joli coup de crayon, elle dessine les univers et les héros de ses histoires, qu’elle uploade sur la plate-forme participative graphique Pixiv. Parmi les centaines de milliers d’utilisateurs, elle est repérée par un éditeur de mangas qui lui propose de mettre le pied à l’étrier.

Pour s on premier titre en 2012, Futari no renai shoka, la jeune femme essaye de chasser le naturel en privilégiant la romance et les tranches de vie quotidienne. Mais il revient au galop, et The Ancient Magus’ Bride, tout comme Frau Faust baignent dans une atmosphère fantastique héritée des lectures de la mangaka. Ce qui n’empêche pas Kore Yamazaki d’imposer son propre style : l’univers magique de The Ancient Magus’ Bride se dévoile ainsi au travers de l’étrange relation liant l’enchanteur Elias et l’humaine Chise, à la fois son esclave, disciple, et fiancée.

Publiée en France par Komikku, la saga a déjà écoulé 2 millions d’exemplaires au Japon, et s’est retrouvée adaptée en 3 OAD (disponibles sur Crunchyroll, la dernière sort le 9 septembre) et une série TV débutant en octobre par WIT Studio. Une adaptation qui pourrait bien décupler le succès de la série, comme ce fut le cas pour L’Attaque des Titans… et faire de Kore Yamazaki une artiste majeure pour les décennies à venir.