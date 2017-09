TBT : Gu Gu Ganmo

Il y a 35 ans, apparaissait au Japon un étrange volatile dont la bonne humeur allait peu à peu conquérir le monde. Plus discrètement que les mastodontes du Club Do’, Gu Gu Ganmo est resté ancré dans bien des mémoires.

Chaque jour, c’est la même chanson : Tsukune (Zouzou) doit rivaliser de violence pour forcer son frère Hanpeita (Arti) à se lever. Mais cette fois, la bataille tourne au drame, puisque la perruche du collégien s’est envolée ! Pour se faire pardonner, sa grande sœur lui rapporte un énorme œuf trouvé au coin d’une rue, dont la coquille se fendille soudain… pour laisser sortir un gigantesque poulet rose en baskets ! Gugu l’extraterrestre, qui parle un parfait japonais, veut montrer sa reconnaissance envers ses hôtes humains en leur rendant service, mais chaque initiative se solde par une succession de gaffes…

Publié à partir de 1982 dans le Weekly Sunday de Shôgakukan, le manga de Fujihiko Hosona s’inscrit dans la lignée des comédies absurdes de l’époque, de Dr Slump au Collège fou fou fou. S’il n’atteint pas le même succès, Gu Gu Ganmo étale néanmoins ses aventures sur douze tomes… et trouve la consécration en étant adapté en série TV par Tôei en 1984 ! Durant 50 épisodes, tout le Japon craque pour ce volatile déjanté, accro à la caféine et mateur de culottes sous les jupes des filles.

Série animée et manga ont atteint leur conclusion en 1985, mais les aventures de GuGu ne se sont pas arrêtées pour autant ! Produite à la même période que Dragon Ball et Les Chevaliers du zodiaque, Gu Gu Ganmo s’est retrouvée exportée dans de nombreux pays d’Europe, où son look kawaii et son humour décalé ont su trouver un écho. Trois décennies plus tard, alors que les figures tutélaires de Son Goku et Athéna squattent encore les petits écrans quitte à s’essouffler, la nostalgie d’un joyeux drille comme Gugu se renforce chaque jour un peu plus…