Le roman Ghost in the Shell – S.A.C. Solid State Society chez Pika !

La licence Ghost in the Shell se porte plutôt. Pendant qu’All The Anime distribue sa nouvelle édition de l’excellente série TV, Pika annonce l’arrivée du roman dans son catalogue Pika Roman.

Le roman est écrit par un duo qui se connait parfaitement, Kenji Kamiyama bien sûr, mais aussi Yasunori Kasuga. Ce dernier a travaillé sur les scénarii des séries 009 Re:Cyborg et Eden of the East aux côtés de Kenji Kamiyama. Ce volume unique sortira le 13 septembre. Il sera vendu 14.95 euros (145 x 210) et s’étendra sur 258 pages.

Précision importante, “cette aventure prend place 2 ans après Ghost In The Shell: Stand Alone Complex la série d’animation“.

Enfin, notez que la traduction sera effectuée par Mathilde Tamae-Bouhon.

Résumé Pika :

“Niihama, 2034 : confrontés à une série de mystérieux suicides, ainsi qu’à la menace de voir libéré un virus constitué de micro-machines sur le territoire japonais, les membres de la Section 9 de la sécurité publique ont fort à faire. De son côté, celle qui les avait quittés deux ans auparavant, le major Motoko Kusanagi, agit dans l’ombre pour résoudre elle aussi ces affaires. Libérant son ghost dans les méandres du Net, elle doit faire face à un hacker d’élite. Surnom : le « Marionnettiste »…

