La série Golgo13 sera diffusée sur J-One en octobre

La série Golgo13, adaptation éponyme de l’immense manga de Takao Saitô, arrivera sur les petits écrans via la chaîne J-One.

Une épisode sera diffusé chaque jour du lundi au vendredi à 23h25, et ce à partir du 2 octobre. Golgo13 a été produite assez tardivement, en 2008, chez Answer Studio (Flag, film Teen Titans) et compte 50 épisodes. Notez la présence de Kazuyoshi Takeuchi au chara design, lui qui fut animateur sur Akira, Lupin, et directeur d’animation pour le film Harmony. Si le film fut marqué par la direction d’Osamu Dezaki, c’est son assistant qui mène la série, Shunji Ôga.

Résumé J-One:

“Duke Togo, plus connu sous le pseudonyme Golgo13, est un tueur à gages sombre et amoral à la réputation mondiale. Sniper d’élite, il ne recule devant rien et ne rate jamais sa cible. Des règles de conduites régissent sa vie, et dès lors qu’un contrat est signé, Golgo13 va jusqu’au bout. Son immense réputation tient au fait que même pour des missions considérées comme impossibles, il n’échoue jamais”.

