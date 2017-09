Void, la nouvelle licence Boy’s Love de Taifu

C’est un nouveau one-shot que nous présente Taifu. Void, signée de la mangaka Ranmaru Zariya, arrive dans nos rayons le 23 novembre prochain. Ce tome unique sera vendu 11.90 euros.

Ce titre futuriste, édité par Libre Shupan, a glané quelques belles récompenses comme le titre de Meilleur Mangas Erotique aux Chil Chil BL Award de 2017. L’auteure n’est pas à son premier coup d’essai puisqu’elle s’était déjà signalée avec Nemuni otoko to Koi Otoko en 2015.

Selon son éditeur français, “Ranmaru Zariya accorde énormément d’importance aux expressions de ses personnages, ainsi qu’aux environnements qui les entourent. Expressifs, sensuels et détaillées, ses dessins transmettent ainsi aux lecteurs toutes les émotions et toute l’intensité que la mangaka souhaite insuffler à des récits qui allient toujours avec une grande justesse réalisme, imaginaire et érotisme“.

Verdict le 23 novembre !

Résumé Taifu :

“Ex-membre de la protection des humanoïdes, Maki reçoit comme cadeau d’anniversaire Arata, un humanoïde modifié illégalement par des humains pour devenir un « animal de compagnie ». D’abord réticent à l’idée de le garder, il change d’avis quand on lui annonce que ce dernier a la particularité d’avoir reçu les gênes et les souvenirs d’un dénommé Ren, l’homme qu’il aimait et qui l’a trahi. Tourmenté par cette douloureuse trahison depuis plusieurs années, Maki voit en cette rencontre fortuite une chance de se venger et d’obtenir enfin ce qu’il a toujours espéré. Cèdera-t-il à ses sombres pulsions ou arrivera-t-il enfin à trouver la paix ?”.