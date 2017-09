All The Anime révèle un visuel pour son coffret Grimgar

C’est le label All The Anime qui proposera le coffret Blu-ray de Grimgar, le Monde des cendres et de fantaisie. @Anime précise que l’objet est prévu pour la fin d’année 2017, et prévoit en bonus l’épisode 2.5 et un livret.

Découvrez le packshot provisoire de #Grimgar, Le Monde des cendres et de fantaisie, prévu pour la fin d’année Bonus: Episode 2.5 + livret pic.twitter.com/5p5OSDkh2J — All the Anime France (@alltheanime_fr) 13 septembre 2017

@Anime précise aussi les versions proposés et le contenant :

Intégrale saison 1

VF+VOSTFR

Livre 40 pages

Couverture rigide Clean ending et opening + Bande Annonce

Cette production de 2016 (12 épisodes) a connu un certain succès en France, grâce à sa diffusion chez Wakanim. Un travail de qualité que l’on doit à Ryosuke Nakamura (réalisateur d’épisodes sur Nana ou Death Note) et A-1 Pictures.

Résumé Wakanim :

“Quand Haruhito se réveille, il est dans l’obscurité. Il ne sait plus où il est, qui il est ni d’où il vient. Autour de lui, des hommes et des femmes qu’il ne connaît pas sont dans le même situation. Ils découvrent alors qu’ils se trouvent dans un monde semblable à un jeu vidéo, appelé «Grimgar». Pour survivre dans ce milieu hostile et comprendre ce qui leur arrive, ils vont devoir faire équipe, coopérer et apprendre de nouvelles compétence”.

