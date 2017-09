Kitarô le repoussant s’invite dans Yo-kai Watch

Si en France nous venons à peine de découvrir le premier film de la licence YO-KAI WATCH, au Japon c’est le 4e métrage qui s’apprête à sortir, le 13 décembre prochain.

Baptisé Yo-kai Watch Shadowside: Oni-ō no Fukkatsu (Yo-kai Watch Shadowside: The Return of the Oni King), ce nouveau film rend hommage à Shigeru Mizuki, le mangaka roi du yokai. En effet, plusieurs personnages du manga Kitarô le repoussant (1959) sont de la partie, comme révélé dans l’image ci-dessus. Pour que la fête soit complète, la légendaire seiyû Masako Nozawa reprendra son rôle de Kitarô; et qui dit film YO-KAI WATCH, dit nouveau personnage : cette fois-ci, c’est un Jibanyan version Kitarô qui apparaît, soit un Kitanyan !

Comme révélé plus tôt, cette nouvelle production sera une vraie comédie type horror-show, dans la plus pure tradition des parodies made in YO-KAI WATCH.

Source : ANN