L’anime DARLING in the FRANXX présente ses personnages

Après un teaser, l’anime Darling in the FRANXX (Trigger et A-1 Picutres) se dévoile un peu plus via une vidéo partagée sur le compte Twitter officiel du projet. Un peu plus tôt, c’était un nouveau visuel qui était diffusé.



À la production, c’est Atsushi Nishigori (chara-design de Gurren Lagann) qui sera à la direction, supervisée par Hiroyuki Imaishi bien sur. Le chara-design est assuré par Masayoshi Tanaka (anohana) tandis que le célèbre Shigeto Koyama (Michiko & Hatchin) s’occupera des mecha-design. Une bien belle équipe donc.

Source : ANN