L’édition Blu ray Collector de Lastman se dévoile

Sur un site de ventes en ligne, on peut déjà apercevoir à quoi ressemblera l’édition collector de la série anime Lastman.

Éditée par Wild Side, cette édition collector combo (Blu ray – DVD) sera en vente le 6 décembre contre 80 euros et devrait être très très riche en bonus (illustrations, art-book, OST…). En attendant d’avoir la confirmation du contenu, cette édition semble avoir le potentiel pour faire honneur à cette série tirée de l’excellente BD signée Bastien Vivès, Balak et Michael Sanlaville, disponible chez Casterman.

Résumé de l’histoire :

“Paxtown, capitale corrompue, ivre de drogues et de médias, déchirée par les inégalités et rongée par la mafia. Ici les emmerdes sont aussi inévitables qu’une loi de la nature. Cette mégapole pourrie, elle a vu grandir Richard Aldana, démerdard, sans attache ni ambition, boxeur à ses heures. La boxe pour le jeune Richard, c’est ni un sport, ni une passion ; c’est juste un « répulsif à relous ». Et bien qu’il soit salement doué, plutôt crever pour Richard que de porter un short en satin et de participer à leur foutu championnat d’arts martiaux ultra violent, la Fist Fight Funeral Cup, pour lequel tout Paxtown s’arrête de respirer chaque année. Mais tout ça c’était avant que tout ne bascule. Avant que son ami Dave, le patron du club de boxe, ne soit assassiné. Du jour au lendemain, Aldana se retrouve avec la charge de son orpheline. Cette gamine, Siri, est maintenant prise pour cible par ceux qui ont déjà tué son père. Ils se font appeler « L’Ordre du Lion ». Ils forment une secte religieuse autrement plus dangereuse que les flics ou les gangsters qui pourrissent d’ordinaire Paxtown. Ces cinglés pensent que Siri est la clef vers leur « autre monde ». En cherchant dans le passé de Dave ce qui a pu déclencher une pareille tornade d’emmerdes, Richard et Siri sont aspirés dans une quête qui les dépasse, où revient le nom de « Vallée des Roi », lieu mythologique de magie et de démons.”.

Source : Amazon