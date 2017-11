@Anime : une édition collector pour Kabaneri of the Iron Fortress

Le titre était apparu sur Amazon, mais @Anime vient d’officialiser la nouvelle en annonçant la sortie de la série Kabaneri of the Iron Fortress dans son catalogue, fin janvier 2018.

L’offre – en précommande contre environ 65 euros pour la version Blu-ray et 55 euros pour la version DVD – contiendra les 12 épisodes de la série en VOSTFR+VF, 4 trailers, et un Mediabook de 64 pages couleurs et fourreau recto/verso (sans interview des membres du staff).

#Kabaneri of the Iron Fortress arrive en ed. Collector DVD et Blu-Ray fin Janvier 2018! 👘⚔👹

Inclus: 12 ep en VOSTFR+VF, Bonus video: Clean op/endings + 4 trailers JP, dans un Mediabook 64 pages couleurs et fourreau recto/verso!

Préco déjà dispo sur Amazon!

Produite en 2016 par Wit Studio, Kabaneri of the Iron Fortress est une série originale très intéressante à décortiquer. Mêlant l’aspect rétro de son chara-design signé Haruhiko Mikimoto à la réalisation agressive de Tetsuro Araki, le résultat se veut techniquement appréciable (le travail sur les textures, les jeux de lumières) même si perfectible sur le plan de l’écriture, confiée à Ichiro Okouchi, un proche du réalisateur.

Résumé @Anime :

Alors en pleine révolution industrielle, l’humanité est menacée par l’émergence d’innombrables créatures extrêmement rapides et dangereuses que l’on appellent ‘Kabane’. Ceux qui sont mordus se transforment en l’un d’entre eux et ne peuvent être détruits qu’en transperçant leur coeur d’acier. Sur l’archipel de Hinomoto, les survivants se retranchent dans des forteresses qui ne communiquent entre elles que par des trains à vapeur blindés et lourdement armés. Ikoma, un jeune forgeron, met au point une nouvelle arme à force hydraulique permettant d’atteindre plus facilement leur point faible. Mais les choses se compliquent lorsqu’il se fait mordre à son tour…

